Вашингтон, 6 мая, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Нацией иммигрантов назвал американцев президент США Джозеф Байден 5 мая на приёме в Белом доме в честь дня американо-мексиканской дружбы. В Мексике в этот день отмечают годовщину победы в битве с армией второй французской империи в 1862 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Глава Белого дома поддержал собравшихся, сделав заявление, что США состоят из иммигрантов.

«Мы — нация иммигрантов. Мы говорим это, но люди ведут себя так, будто не верят в это. И в этом наша сила», — сказал Байден на мероприятии в Белом доме.

На этом же мероприятии произошёл ещё один конфуз. Перед выступлением Байдена неизвестная женщина из зала крикнула: «Мы тебя любим, Джо!». В ответ Байден, под аккомпанемент смеха собравшихся, заметил, что хоть кто-то из женщин в зале любит его, при этом первая леди Джилл Байден тоже находилась в зале.

Затем, пытаясь сгладить неловкость перед супругой, президент США признался в чувствах к ней, но очень своеобразно. Перечисляя профессии участников мероприятия он произнёс: «Учителя? Я сплю с учительницей каждую ночь. С той же самой. Если бы мне не нравились учителя, я бы спал один», — адресуя фразу в сторону супруги, которая работает преподавателем в колледже.

Стоит отметить, что в последнее время президент США неоднократно попадал в неловкую ситуацию. Так, во время торжественного приёма в Белом доме, организованного для спортсменов олимпийской и параолимпийской сборных США, Байден во время фотосессии со спортсменами на инвалидных колясках посоветовал им не прыгать. А стоящую рядом с ним незрячую девушку-горнолыжницу попросил посмотреть на фотографа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден перепутал Россию и Украину в своей официальной речи во время посещения оружейного завода Lockheed Martin в Алабаме и ошибочно заявил о поставках ракетных комплексов Javelin Москве, а не Киеву.