Махачкала, , 03:07 — REGNUM После выплаты должником основного долга и неустойки арбитраж Дагестана прекратил банкротное производство в отношении АО «Завод им. Гаджиева», ведущего свою историю с 1932 года. Во введении наблюдения, как первого этапа процедуры несостоятельности, кредитору в лице ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» было отказано. Определение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Как следует из материалов дела, в марте 2022 года завод перечислил компании 384 697,98 рубля неустойки, а также 1 148 045,45 рубля основного долга.

«Компания указанные платежи по факту, размеру и относимости не опровергла и поступление денежных средств не оспорила», — уточнил судья и во введении наблюдения отказал.

Напомним, спор слушался с января 2022 года.