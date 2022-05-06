Хабаровск, 6 мая, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Адаптация лесопромышленного комплекса Хабаровского края стала одним из вопросов заседания оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пиломатериалы

Читайте также: Экспорт продукции лесопереработки возможен в Приморье во всех погранпунктах

«Развитие лесопромышленного комплекса, несмотря на санкции, необходимо продолжить. В приоритете — реализация флагманского проекта «Дом Дальневосточника». Уже подготовлено инвестпредложение по созданию высокотехнологичного производства конструкций из массива древесины мощностью до 400 тыс. кв. метров в год. В качестве основных заготовительных площадок рассматриваются лесные участки вблизи Комсомольска-на-Амуре», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

По итогам первого квартала 2022 года объем производства основных видов продукции лесоперерабатывающих компаний превысил показатели аналогичного периода 2021 года. Экспорт ряда позиций — пиломатериалов и топливных гранул — также вырос: на 20% и 10,8% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко и при поддержке полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева внесены изменения в постановление правительства РФ №521, регулирующее перечень пунктов пропуска, через которые возможен экспорт определенных видов лесоматериалов.