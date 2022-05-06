Варшава, , 02:56 — REGNUM Военнослужащие и наемники из Польши уже участвуют в боевых действиях на украинской территории, заявил польский политолог Конрад Ренкас 5 мая в беседе с «Украиной. ру».

Флаг Польши Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам эксперта, кадровые военные отправляются туда по приказу Варшавы.

«Граждане Республики Польша уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наемники и отправленные туда по приказу военные», — сказал он.

Ренкас отметил, что участие граждан других стран в боях на украинской территории будет только расширяться, постольку существует необходимость эксплуатации вооружений, которые были переданы Западом. Политолог добавил, что Россия уже сейчас столкнулась на Украине «со всем американским блоком».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что Польша не решается оккупировать Западную Украину из-за того, что не сможет использовать статью о коллективной обороне НАТО, и Варшава не способна сражаться с Россией в одиночку.

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