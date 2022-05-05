Владивосток, 6 мая, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Во Владивостоке с 5 по 8 мая поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны по месту их проживания — мобильные концертные бригады посетят 35 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Ветеран

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Специально для ветеранов во дворах домов звучат старые песни военных лет и лирические композиции. В репертуаре — «Майский вальс», «Смуглянка», «Пора в путь-дорогу», «Катюша» и другие. Концерты дают творческие коллективы Владивостока.

Так, 5 мая ветеран войны Иван Евсеевич Гостевой получил поздравление не только с Днём Победы, но и с днем рождения — 5 мая он отметил 99-летие. В его честь прозвучали песни и теплые пожелания.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 9 Мая тысячи волонтеров Победы по всей стране и за ее пределами поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с их главным праздником — Днем Победы. Добровольцы высаживают цветы, вручают подарки и «Письма Победы», написанные не только жителями нашей страны, но и соотечественниками за рубежом, и самое главное — благодарят за мирное небо над головой.