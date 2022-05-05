Порт-Вила, 6 мая, 2022, 02:42 — ИА Регнум. У побережья расположенного в юго-западной части Тихого океана островного государства Вануату 6 мая произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

TUBS Вануату

Подземные толчки были зафиксированы в 07:15 по местному времени (23:15 мск 5 мая). Их эпицентр располагался в 70 километрах к северо-западу от столицы государства города Порт-Вила (около 36 тысяч жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.

Угроза цунами не объявлялась, информация о пострадавших или разрушениях также не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной части Японии зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8.

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