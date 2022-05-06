Владивосток, , 02:34 — REGNUM В Приморье 9 Мая в двух крупных городах дадут праздничные артиллерийские салюты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Победный залп Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, во Владивостоке в День Победы артиллерийский салют прозвучат над акваторией Амурского залива со стороны мыса Боброва. Начало запланировано на 22:00. Обеспечивать проведение артиллерийских залпов будут военнослужащие одного из подразделений Береговых войск Тихоокеанского флота с помощью двух гаубиц Д-30.

Будет выполнено 30 артиллерийских залпов, обеспечивающих звуковое сопровождение фейерверочных выстрелов из салютных установок 2А-85.

В Уссурийске артиллеристы Восточного военного округа салютуют из орудий и пусковых установках также в 22:00. Будет задействовано шесть единиц 152-мм гаубицы «Мста-Б» — 30 артиллерийских залпов обеспечат звуковое сопровождение фейерверочных выстрелов из салютных установок 2А30.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Тихоокеанского флота и реставраторы завершают подготовку техники к празднованию 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости Владивостока смогут увидеть её на параде 9 Мая.