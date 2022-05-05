Вашингтон, 6 мая, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Североатлантический альянс должен сформировать пять бригад из украинских граждан для боев на Украине с вооруженными силами РФ, заявил экс-глава Командования специальных операций США в Европе генерал-майор в отставке Майк Репасс 5 мая в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Он отметил, что в НАТО начинают понимать, что одними поставками вооружений и боеприпасов Киеву не помочь. По мнению генерала, США, Франция, Германия, Великобритания и Польша должны создать по одному такому воинскому подразделению, поскольку обладают «достаточным военным потенциалом».

Кроме того, Репасс считает, что создаваемые бригады должны быть оснащены и обучены на территории названых им стран для того, чтобы те смогли «сражаться по-западному». По словам военачальника, у таких подразделений будут совместимые с НАТО танки, а также огневая поддержка с воздуха и средства противовоздушной обороны.

Он добавил, что подготовка указанных сил займет от шести до восьми месяцев, а для их укомплектования потребуется до 40 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев не отказался от своего намерения вступить в НАТО.