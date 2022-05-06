Рабат, , 02:28 — REGNUM Проект подводного газопровода Нигерия — Марокко находится в стадии инженерной разработки, заявил министр-делегат при марокканском правительства Мустафа Байтас в ходе выступления перед властями королевства.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Проект газопровода Нигерия — Марокко находится на правильном пути. Он является частью стратегического партнерства между двумя странами в соответствии с видением, намеченным королем Марокко Мухаммедом VI и президентом Нигерии Мухаммаду Бухари», — заявил он.

Байтас добавил, что инженерные исследования по этому проекту продолжаются. В частности, специалисты изучают влияние газопровода на окружающую среду, а также на социальную инфраструктуру.

Ранее власти Марокко и Фонд международного развития ОПЕК договорились о выделении $14,3 млн на вторую фазу разработок проекта трубопровода Нигерия — Марокко. По предварительным оценкам, длина подводного газопровода должна составить 5 660 километров.