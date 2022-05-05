Гавана, 6 мая, 2022, 02:27 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки выявили 118 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 1 103 606. За минувшие сутки случаев смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией не фиксировалось. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 8 527 человек.

В настоящее время на кубинской территории числится 603 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это рекордно низкий показатель за 2022 год. Минздрав Кубы отмечает, что заболеваемость COVID-19 в стране снизилась до рекордно низких показателей в 2022 году.