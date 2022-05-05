Владивосток, 6 мая, 2022, 02:23 — ИА Регнум. На реках Приморья завершается основной процесс весеннего половодья — опасных гидрологических явлений не ожидается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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По словам специалистов, приток воды наблюдается на реках бассейна Уссури в центральных и северных районах региона.

На реках бассейнов озера Ханка и Японского моря наблюдается спад воды, гидрологическая ситуация стабильная.

Отмечается, что возможен выход рек из низких берегов бассейнов Уссури, Большая Уссурка и озера Ханка с подтоплением хозяйственных объектов, находящихся в пониженных местах. Однако опасных гидрологических явлений уже не ожидается.

Тем не менее в Приморье продолжает дежурить группировка сил и средств для возможной ликвидации ЧС в составе более 3 тыс. человек и более 100 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, первая волна весеннего половодья в Томской области завершилась.