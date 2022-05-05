Вашингтон, 6 мая, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Любые опасения Швеции и Финляндии в сфере безопасности в случае подачи ими заявок на вступление в Североатлантический альянс смогут снять Соединённые Штаты. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 мая в ходе брифинга.

Джен Псаки

Как уточнила Псаки, Вашингтон уверен в том, что смог бы найти способы снять любые опасения, которые могут возникнуть у Швеции и Финляндии в период между подачей заявки на вступление в НАТО и официальным вступлением в военный альянс.

Напомним, гарантии безопасности Швеции на период подачи и рассмотрения заявки на членство страны в НАТО обещал госсекретарь США Энтони Блинкен. Правящая партия Швеции может 15 мая принять решение о членстве в альянсе, Финляндия должна вынести своё решение по данному вопросу 14 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Евросоюзе назвали вступление в НАТО Швеции и Финляндии «огромной провокацией».