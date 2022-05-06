Якутск, , 02:01 — REGNUM В Якутии на утро 6 апреля не было действующих лесных и ландшафтных пожаров, но при этом зарегистрировано 16 термических точек, большинство из которых связаны с незаконными сельхозпалами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Травяной пожар 56.mchs.gov.ru

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Глава Якутии Айсен Николаев поручил профильным структурам усилить профилактические мероприятия, пересмотреть сроки открытия пожароопасного сезона.

По данным дистанционного мониторинга, из 16 термоточек с площадью 196 га семь таких точек с площадью 112 га приходится на Амгинский район — причиной возгорания является выжигание сухой растительности.

Николаев акцентировал в очередной раз на усилении работы с населением, коллективными хозяйствами, сельхозкооперативами.

«Необходимо обратить внимание предупреждению возникновения ландшафтных пожаров. В соседних регионах, что в Амурской, что в Иркутской областях, их число уже превысило сотни. Отмечаются и лесные пожары, которые произошли из-за перехода ландшафтных пожаров на территорию лесов. На юго-востоке республики у нас снега мало, и на большинстве территорий он уже почти сходит. Поэтому есть очень серьезная опасность. Между тем, это не повод расслабляться центральной группе районов, заречным и вилюйским улусам», — сказал глава Якутии.

Айсен Николаев напомнил о персональной ответственности каждого руководителя отраслевых структур, глав муниципальных образований за пожароопасный сезон, об обеспечении готовности охранных зон линейных объектов (газопроводов, линий электропередачи), распорядился в установленные сроки завершить обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов. В северных районах — это 15 июня, в остальных — 15 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали десять лесных пожаров на площади 642,5 га в шести районах и двух муниципальных округах.