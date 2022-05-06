Нью-Йорк, США, , 01:51 — REGNUM Экономическая война, которая ведется Западом против России на фоне ситуации вокруг Украины, готовилась давно. Об этом 5 мая заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И если и говорить о мировой войне, то она, несомненно, сегодня ведется в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того», — сказал дипломат.

По его словам, события на Украине дали возможность западным странам запустить подготовленный «маховик репрессий».

«Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России», — отметил Небензя.

Он напомнил, что в процессе введения западных санкций были затронуты лица, которые не имеют никакого отношения спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Запад будет вводить новые санкции против России и останавливать этот процесс он не планирует.

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