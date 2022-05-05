Нью-Йорк, США, 6 мая, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Экономическая война, которая ведется Западом против России на фоне ситуации вокруг Украины, готовилась давно. Об этом 5 мая заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«И если и говорить о мировой войне, то она, несомненно, сегодня ведется в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того», — сказал дипломат.

По его словам, события на Украине дали возможность западным странам запустить подготовленный «маховик репрессий».

«Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России», — отметил Небензя.

Он напомнил, что в процессе введения западных санкций были затронуты лица, которые не имеют никакого отношения к спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Запад будет вводить новые санкции против России и останавливать этот процесс он не планирует.