Батуми, Грузия, 6 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Украинские беженцы, находящиеся в гостиницах города Батуми, больше не имеют средств для проживания там и могут оказаться на улице, сообщает 5 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Уже 6 мая они должны будут освободить свои номера. У них также нет денег, для того чтобы арендовать жильё в частном секторе. Поэтому беженцы, среди которых имеются дети и пожилые люди, находятся в полной растерянности. По словам беженцев, местные власти пока не проявили к ним интереса.

«Нам сказали, что финансирование закончилось, мы должны уехать завтра до 12:00. Некоторые собираются переехать к друзьям, некоторые собираются покинуть страну. У каждого есть свои возможности, и некоторые ничего не могут сделать. У меня есть друзья, и я буду временно жить с ними, пришел представитель департамента туризма и сказал нам, что финансирование закончилось, у нас нет альтернативы, мы надеемся, что сегодня они расскажут нам что-то еще, мы здесь уже три недели, у нас все еще будет около 50 человек», — сказала одна из беженок.

Другая вынужденная переселенка говорит, что им сказали самим искать альтернативу. Владельцы отелей и представители администрации не стали давать комментариев телевидению. Тинатин Зоидзе, глава департамента туризма Аджарии, говорит, что в течение трёх месяцев владельцы частных отелей выражали добрую волю правительству и расселяли беженцев с Украины, теперь у них есть свои планы в связи с приближающимся туристическим сезоном.