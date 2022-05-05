Нью-Йорк, США, 6 мая, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Гуманитарные коридоры с завода «Азовсталь» в Мариуполе Москва открывала и открывает регулярно сама, без подсказок со стороны ООН и Киева. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза этой международной организации.

Russiaun.ru Василий Небензя

Как пояснил российский дипломат, поездка генсекретаря ООН Антониу Гутерреша в Россию и на Украину была подана западными политиками и СМИ в «абсолютно извращённом ключе». В частности, сознательно создавалось впечатление, что генсек ООН и власти Киева буквально «уломали» Москву открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан с территории завода «Азовсталь».

Небензя отметил, что такие гуманитарные коридоры Россия открывает на регулярной основе. Российский дипломат уточнил, что коридоры были открыты и 5 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред России при ООН Небензя заявил о превращении территории Украины некоторыми странами в плацдарм для битвы с Россией. С этой целью Украину накачивают оружием с Запада.