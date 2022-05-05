Москва, 6 мая, 2022, 01:39 — ИА Регнум. На Международной космической станции провели эксперимент, который призвал снизить время адаптации космонавтов к невесомости, заявил российский космонавт Петр Дубров.

МКС

«Был достаточно интересный эксперимент, в рамках которого планируется изучить методы, каким образом сокращать время адаптации человека к невесомости, уменьшать интенсивность эффектов, которые человек испытывает во время этой адаптации», — цитирует его ТАСС.

Космонавт добавил, что методы могут быть различными для достижения этих целей. По его словам, этому могут способствовать тренировки, медицинские препараты, а также стимулирующие воздействия на организм человека. Сейчас результатами исследований занимаются специалисты. Уже после изучения будет выработан комплекс рекомендаций по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, российские космонавты намерены выйти пять раз за борт МКС летом 2022 года. Отмечалось, что выходы за борт станции пройдут в июне, июле и августе.