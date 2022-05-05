Вашингтон, 6 мая, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в шутку заявила, что после ухода со своего поста выспится, а также будет читать книги и смотреть сериалы. Об этом она сказала 5 мая в ходе брифинга.

(сс) The White House Джен Псаки

«Мне нечего рассказать о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, можете мне советовать», — ответила Псаки на соответствующий вопрос журналистов.

Она покинет свою должность 13 мая. Новым пресс-секретарем Белого дома станет заместитель Псаки Карин Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Fox News передал о том, что крупнейшие американские телекомпании CNN и MSNBC борются за то, чтобы Джен Псаки стала работать у них после ухода из Белого дома.