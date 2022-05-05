Вена, 6 мая, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Австрия намерена придерживаться заключённых ранее контрактов, в которых не предусмотрена оплата в рублях за поставляемый Россией газ. Об этом министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг 5 мая заявил в комментарии телеканалу Al Jazeera.

BMEIA. Gruber Александер Шалленберг

Александер Шалленберг «Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения».

По словам министра, решение президента России Владимира Путина привело к «противоположным результатам», способствовав «большей сплочённости» стран НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, австрийский канцлер Карл Нехаммер 27 апреля объявил, что власти Австрии в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняли условия России по оплате природного российского газа в рублях.

В свою очередь, австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер заявила, что Австрия за счёт «общеевропейских усилий» сможет отказаться от газа из России к 2027 году.

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