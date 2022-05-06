Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Ряд вопросов, в том числе и меры, направленны против России, обсуждались в рамках телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

Мартирос Сарьян. Гиены. 1909

Кроме того, стороны затронули темы оказания военной и гуманитарной помощи Украине. Они заявили о необходимости «продолжать призывать Россию к ответу» из-за специальной военной операции на Украине.

Байден и Шольц также рассмотрели набор предпринимаемых усилий по поддержке Киева и оказанию гуманитарной помощи украинским гражданам. Американский лидер одобрил содействие немецких властей в сфере безопасности и недавнее обещание Берлина предоставить дополнительную гуманитарную помощь Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля агентство Reuters, со ссылкой на источник в силовых органах Германии, передало о том, что ФРГ изучает вопрос передаче Киеву самоходных гаубиц.