Ашхабад, , 01:07 — REGNUM Международную научную конференцию созовёт Туркмения, чтобы решить проблему с горящим газовым кратером Дарваза, широко известным как «Врата ада». Об этом 5 мая сообщило туркменское информационное агентство «Ориент».

Газовый кратер. Туркмения Tormod Sandtorv

Конференция под названием «Сокращение выбросов в окружающую среду в условиях добычи углеводородов и перспективы управления газовым кратером Дарваза» запланирована на 23 июня в Ашхабаде. По предварительным данным, в мероприятии примут участие различных международных организаций и финансовых институтов. В число участников вошли: ООН, ОБСЕ, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, а также дипломатические миссии, аккредитованные в Туркмении.

Ведущие специалисты мира в области энергетики обсудят инновационные технологии в добыче углеводородов и проблему снижения выбросов попутных газов.

Напомним, газовый кратер Дарваза появился в пустыне Каракумы в 1971 году, после обвала разведочной шахты. Он представляет собой котловину диаметром 60 метров и глубиной 20 метров и получил название «Врата ада» из-за горящего природного газа. Газ в кратере зажгли геологи, решив, что его залежи здесь небольшие и быстро выгорят. Однако горение газа продолжается до сих пор.

В начале 2022 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов потребовал от правительства найти способ погасить пламя в кратере, а газ использовать в качестве сырья для экспорта. Для этого глава государства распорядился организовать научные дискуссии и привлекать специалистов из-за рубежа в случае необходимости.

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