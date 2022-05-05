Ханой, 6 мая, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 4305 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Сообщается, что все случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом зараженных выявили в 56 городах и провинциях Вьетнама. Пока самый крупный очаг распространения инфекции находится во вьетнамской столице Ханое — там за сутки выявили 684 носителя коронавируса. Также высокий уровень заболеваемости зафиксирован в провинциях Футо и Виньфук на севере Вьетнама.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 10 666 751. Выздороветь смогли 9 314 420 пациентов, еще 43 049 с болезнью не справились и скончались от осложнений COVID-19.