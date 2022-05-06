Москва, 6 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Музыкальный продюсер Сергей Лавров раскрыл детали создания телешоу «Поле чудес». Об этом 5 мая сообщило издание «Взгляд».

Скриншот с YouTube Леонид Якубович на передаче «Поле чудес»

«Продюсерам нужны необычные персонажи, чтобы было интересно смотреть. Часто за людей придумывают их истории. 99% продуктов, которые гости якобы привозят с собой, покупают продюсеры», — рассказал Лавров. Также продюсер опроверг многочисленные слухи о том, что за попадание на передачу нужно платить деньги.

Ранее Первый канал анонсировал перезапуск «Поля чудес». Так, телешоу планируют переименовать в «Наше Поле Чудес», однако ведущим по-прежнему остаётся Леонид Якубович.