Нью-Дели, , 00:46 — REGNUM Автомобиль с пассажирами упал в ущелье в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, сообщает пресс-служба местного управления по чрезвычайным ситуациям.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Автомобиль с четырьмя людьми в салоне вылетел с дороги и упал в глубокое ущелье, все погибли на месте», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что пассажиры автомобиля возвращались домой после свадьбы в одной из ближайших деревень. В ведомстве добавили, что тела погибших уже нашли.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января электробус столкнулся с несколькими автомобилями и пешеходами в индийском Канпуре. В результате ДТП погибли шестеро человек. Еще 12 получили травмы различной степени тяжести.