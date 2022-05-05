Нью-Йорк, США, 6 мая, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Некоторые страны делают из Украины плацдарм для битвы с Россией, накачивая Киев вооружениями. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 5 мая в ходе заседании Совета Безопасности организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

По его словам, такая деятельность ведется уже 30 лет — с момента получения Украиной независимости.

«Есть люди и страны лукавые, давно мечтавшие превратить Украину в плацдарм для битвы с Россией. И они делали все для этого с момента обретения Украиной независимости 30 лет назад — политически, идеологически. А сегодня продолжают делать это, накачивая Украину вооружениями», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин предоставил Киеву вооружения, о которых публично не упоминалось.

28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что накачивание Украины вооружениями со стороны Запада ставит под угрозу безопасность европейского континента и вызывает нестабильность.