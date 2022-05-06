Сочи, Краснодарский край, , 09:07 — REGNUM Актёр Андрей Рожков, известный по участию в юмористическом коллективе «Уральские пельмени», поделился историей с участием руководителя КВН Александра Маслякова. Об этом 5 мая сообщило издание «Экспресс газета».

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По словам Рожкова, в 1995 году коллектив «Уральских пельменей» после успешного выступления в Сочи был приглашён на гала-концерт КВН. За день до мероприятия участники коллектива решили отпраздновать свой успех выпивкой, вследствие чего позднее не сумели достойно показать себя на генеральной репетиции и были со скандалом выгнаны Масляковым. К счастью, позднее команда КВН сумела уговорить руководителя ещё раз посмотреть на перспективных артистов, после чего коллектив вернули.

Напомним, что в настоящее время творческое объединение «Уральские пельмени» является одним из наиболее популярных в России. Артисты выступают на телевидении, а также дают гастроли в крупных городах.

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