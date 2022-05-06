Хартум, , 00:21 — REGNUM Один протестующий погиб во время демонстрации в суданской столице Хартуме, 5 мая сообщил на своем сайте оппозиционный властям Центральный комитет врачей Судана.

Судан Nina R

В сообщении отмечается, что погибший получил ранения в голову, грудь и живот после того, как его сбил армейский бронетранспортер.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Переходный военный совет Судана (военное суданское правительство) запретило проведение массовых мероприятий в Хартуме и центральных районах страны. Такой шаг был сделан накануне акции протеста, о которой объявила оппозиция.

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