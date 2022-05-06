Ханты-Мансийск, , 00:15 — REGNUM В Югре 6 и 7 мая ожидаются опасные погодные явления в виде мокрого снега и метели с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ненастье на Алтае Светлана Шаповалова

Ночью в эти дни ожидается — 3…- 8°C, днём + 1…+ 6°C. Дожди, мокрый снег. Порывы ветра 15-20 м/с, местами до 24 м/с.

Потепление жители Югры ощутят лишь 8 мая, когда ночью температура атмосферного воздуха составит + 1…- 4°C, днём + 10…+ 15°C. И будет преимущественно без осадков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области синоптики обещают ураганный ветер