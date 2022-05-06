Москва, , 14:41 — REGNUM Падение режима Никола Пашиняна в Армении маловероятно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я сильно сомневаюсь в том, что возможно свержение Пашиняна. Большинство населения его поддерживает, и он на выборах получил довольно приличное число голосов. Даже те, которые в нём разочаровались, не настроены поддерживать оппозицию. Поэтому имеет место патовая ситуация. А собрать критическую массу для свержения Пашиняна оппозиции, скорее всего, не удастся. Поэтому пока протестующие действуют относительно мирными средствами, они Пашиняна сместить не могут. Только переход к каким-то вооружённым действиям может теоретически привести к их победе. Но я не уверен, что они на это пойдут», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что ввиду того, что оппозиция выдвигает требование лишь об отставке Пашиняна, а других требований, которые он реально в состоянии выполнить, у оппозиции нет, то, соответственно, Пашинян ни на какие иные уступки пойти не может. По мнению эксперта, выступления оппозиции, скорее всего, сойдут на нет.

Напомним, что с 17 апреля армянская оппозиция проводит Ереване и в других городах страны акции протеста, требуя ухода в отставку Никола Пашиняна.