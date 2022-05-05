Рим, , 23:57 — REGNUM Сегодня, 5 мая, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» в ответном матче полуфинала Лиги Конференций УЕФА одержала минимальную победу над «Лестер Сити» со счетом 1:0.

ФК «Рома» Asroma.com

Единственный мяч на одиннадцатой минуте встречи забил 24-летний центрфорвард сборной Англии Тэмми Абрахам. В текущем сезоне на счету футболиста пятнадцать забитых мячей и четыре результативные передачи в 34-х турах итальянской Серии А 2021/22.

Статистика матча («Рома»/ «Лестер Сити»)

Удары 11/10

Удары в створ 4/2

Владение 45%/55%

Угловые 8/7

Нарушения 12/12

Составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Сержиу Оливейра, Никола Залевский (Матиас Винья, 84’), Тэмми Абрахам (Эльдор Шомуродов, 88’), Николо Дзаньоло (Жордан Верету, 78’).

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Уэсли Фофана, Джонни Эванс, Рикарду Перейра (Тимоти Кастань, 69’), Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл (Айосе Перес, 77’), Харви Барнс (Келечи Ихеаначо, 46’), Джейми Варди, Адемола Лукман (Амарти Даниэль, 46’).

В финале еврокубка «Рома» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом», обыгравшим в параллельном матче полуфинала лондонский «Вест Хэм Юнайтед».