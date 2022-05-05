Франкфурт-на-Майне, Германия, 5 мая, 2022, 23:56 — ИА Регнум. 5 мая франкфуртский «Айнтрахт» в ответном матче полуфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 минимально обыграл лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

Единственный мяч на 26-й минуте встречи забил 26-летний форвард сборной Колумбии Рафаэль Борре после передачи Ансгара Кнауффа. Красные карточки получили Аарон Крессуэлл и Дэвид Мойес.

Матч обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Диего Барберо Севиль и Анхель Невадо Родригес. Резервный арбитр — Хуан Мартинес Мунуэра.

Составы команд:

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Хинтереггер (Туре, 8’), Тута, Соу, Камада, Роде (Якич, 76’), Костич, Кнауфф, Хауге (Хрустич, 83’), Борре (Пасьенса, 83’).

«Вест Хэм»: Ареоля, Крессуэлл, Зума, Цоуфал (Ярмоленко, 87’), Доусон, Соучек, Райс, Форналс (Бенрахма, 74’), Лансини (Джонсон, 22’), Антонио.