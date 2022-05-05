Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Украинским военным уже переданы 80 американских гаубиц, заявил 5 мая на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, на сегодняшний день на Украину доставлено 80 гаубиц из 90 запланированных к поставке.

«По состоянию на сегодняшнее утро более 80 из них уже на Украине. Общее их число — 90. Поставка практически выполнена», — сказал Кирби.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили об обучении украинских военных использованию американских гаубиц.

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