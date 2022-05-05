Ташкент, 6 мая, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Арт-группе «Хор Турецкого» запретили петь песни Победы на концерте в Ташкенте (Узбекистан). Об этом пишет портал EADaily 5 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хор Турецкого

Как сообщил источник, менее чем за сутки до концерта место его проведения было изменено, а тематика мероприятия была переименована с «Победы» на «Дружбу и единство народов Узбекистана и России». С чем именно связано подобное решение — неизвестно.

Напомним, что «Хор Турецкого» ежегодно проводит выступления, приуроченные к 9 Мая. Так, арт-группа даёт концерты во всех странах СНГ, включая Узбекистан.