Монако, 5 мая, 2022, 23:41 — ИА Регнум. 22-летний опорный полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени покинет «Монако» после завершения сезона. Об этом 5 мая сообщило французское издание RMC Sport.

Футбольный клуб «Монако»

Ранее сообщалось, что на Орельена Тчуамени претендуют мадридский «Реал» и «Ливерпуль». По оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, трансферная стоимость французского полузащитника составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Орельен Тчуамени принял участие в 32-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также футболист получил восемь желтых и одну красную карточки.