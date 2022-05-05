Ижевск, 5 мая, 2022, 23:33 — ИА Регнум. С начала текущего года Удмуртия экспортировала в Белоруссию и Казахстан 310 тонн комбикормов для сельскохозяйственных животных. Отправка продукции была проконтролирована управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства и упаковки комбикорма

Все отобранные образцы были обследованы на наличие карантинных объектов. Экспертиза показала отсутствие вредных организмов.

С начала года на продукцию было выдано 12 фитосанитарных сертификатов в соответствии с требованиями стран-импортеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Удмуртия экспортировала в Белоруссию 20 тонн посадочного материала — субстрата шампиньонной грибницы. С начала года республика экспортировала 259,4 тонны субстрата шампиньонной грибницы в Казахстан, Киргизию и Белоруссию.

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