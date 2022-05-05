Йошкар-Ола, 5 мая, 2022, 23:26 — ИА Регнум. По итогам прокурорской проверки было установлено, что 519 сотрудников ЗАО «Ариада» не получили заработную плату за вторую половину февраля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа Марий Эл.

Ника Егорова Зарплата

Общая сумма задолженности превысила 9,7 млн рублей.

Генеральному директору ЗАО было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Также гендиректор привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»).

В настоящее время задолженность по зарплате на предприятии полностью погашена.

ИА REGNUM напоминает, согласно данным Росстата, объем просроченной задолженности по заработным платам в Марий Эл по состоянию на 1 апреля составил 8,3 млн рублей. По сравнению с показатели предыдущего месяца, сумма долга выросла в 2,1 раза.