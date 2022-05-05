Брюссель, 5 мая, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Санкции в отношении олимпийской чемпионки России по художественной гимнастике Алины Кабаевой может ввести ЕС, сообщает 5 мая Bloomberg.

Kuban24.tv Алина Кабаева

Отмечается, что в европейском руководстве рассматривается такой вариант, а также возможность дальнейшего расширения антироссийского чёрного списка в рамках шестого санкционного пакета.

Напомним, Европейская комиссия предложила странам ЕС ввести шестой пакет санкций против России. Обсуждение этой инициативы продолжается, она в ЕС не всех устраивает.