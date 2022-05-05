Ижевск, 5 мая, 2022, 23:15 — ИА Регнум. В отношении двоих жителей Удмуртии возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче (вылов) водных биологических ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

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В ходе рейда сотрудники транспортной полиции выявили двоих жителей Сарапула, которые при помощи запрещенного орудия — остроги, запрещенным способом — «на подсветку», используя весельную надувную лодку, ловили рыбу. У мужчин изъяли улов в количестве 19 штук — лещ, окунь, налим.

Сумма ущерба была оценена в 6 тыс. рублей, который задержанные возместили сразу при составлении протокола.

«Максимальное наказание, предусмотренное санкциями ч. 3 ст. 256 УК РФ, — лишение свободы на срок до пяти лет», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Удмуртии было завершено расследование уголовного дела в отношении рабочего сельхозпредприятия, который обвиняется по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. В ноябре 2021 года мужчина на участке одного из лесничеств, который относится к категории особо защитных участков защитных лесов, незаконно вырубил 53 сырорастущих ели общим объемом 114,3 кубометра. Ущерб лесному хозяйству составил более 7,2 млн рублей.