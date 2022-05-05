Тюмень, , 23:13 — REGNUM Накануне Дня Победы пешеходный мост Влюблённых подсветят красным светом. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Тюмени.

Мост Влюблённых в Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Подсветку включат в ночь с 8 на 9 мая в честь 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Мост оборудован современной осветительной установкой, которая даёт возможность добиваться более 200 оттенков цветов. Нашими специалистами для каждого праздника разработана особенная цветовая гамма. И 9 Мая в оформлении будет преобладать красный цвет, символизирующий Победу», — уточнил директор МБУ «Тюменьгормост» Николай Грибоедов.

Ранее основную опору моста Влюблённых в Тюмени украсили копией знамени Победы — флага штурмовой 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине.