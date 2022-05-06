Ксаверий де Местр, 6 мая 2022, 03:51 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен подписать законопроекты, направленные на развитие квантовых технологий и усиление кибербезопасности, которая поможет лучше защищать компьютеры следующего поколения. Администрация Белого дома особенно заинтересована в квантовых компьютерах, которые могут работать в миллионы раз быстрее, чем современная техника.

Информационные технологии
Информационные технологии
Иван Шилов, ИА REGNUM
Джо Байден
Джо Байден
Joebiden.com

Планируется, что президент подпишет законопроект, согласно которому национальный консультативный комитет, занимающийся развитием квантовых технологий, перейдет в непосредственное подчинение Белому дому. Комитет поможет обеспечить непосредственный доступ к новейшей информации президенту и другим ключевым лицам, принимающим решения. Ожидается, что Белый дом назовет имена членов комитета в ближайшие недели.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News. Причем некоторые заподозрили правительство в махинациях по отмыванию денег, которые якобы могут быть проведены под лозунгом инвестиций в развитие технологий.

«По мне так правительство замышляет недоброе. С каких пор нам нужно на законодательном уровне приказывать развивать технологии?!» — подозрителен johnnybgoode160.

«Обычно это означает, что военные получат финансирование специально для продолжения квантовых исследований. Затем военные агентства будут сотрудничать с частными компаниями и заключать с ними контракты на совместную работу. Правительство уже давно поняло, что частная индустрия может двигаться и внедрять инновации гораздо быстрее, чем правительство. Вместо нескольких сотен блестящих умов, работающих над проектом в «наручниках», они могут двигаться вместе с тысячами разработчиков, предлагающих идеи со всех сторон, без всякой волокиты», — отвечает rolinger.

«Президентская операция по отмыванию денег — подписание исполнительного приказа о финансировании без одобрения Конгресса. Это когда-нибудь прекратится? Все, чего я хочу на Рождество, это президент, который отменит все прежние исполнительные приказы и мандаты, проведет через Конгресс закон, ограничивающий исполнительные приказы только чрезвычайными ситуациями», — просит richard3tt1513.

«Байдену нужен другой источник дохода, потому что 10% его прибыли от вывода войск из Афганистана он потратил на защиту своего сына-наркомана…» — уверен samiamgreeneggsandham.

«Белый дом, похоже, не понимает концепции развивающихся технологий. Исследования требуют времени и денег. Бросая ведра денег на проблему, вы не решите ее быстрее», — указывает orlowski356@yahoo.com018.

«Технологии развиваются органично. Этот указ не поможет создать квантовые технологии, этот указ — попытка правительства контролировать квантовые технологии», — объясняет tb319.

Квантовый компьютер
Квантовый компьютер
FMNLab

«Хорошая» новость заключается в том, что эти деньги идут на «исследования» в тех коррумпированных учреждениях, которые многие называют университетами», — негодует timesrchangin’655.

«Я глубоко обеспокоен тем, что мы превращаемся в нацию временных законов, принимаемых по указу исполнительной власти, которые могут быть отменены только следующим президентом. Это говорит о том, что Конгресс не выполняет свою работу.

Они должны работать над тем, чтобы обеспечить нашу безопасность и способность конкурировать в качестве мирового лидера», — комментирует ConservativeView.

«В настоящее время ни один человек в США не работает над квантовыми вычислениями. Всё это изменится, как только Джо начнет действовать. Я готов поспорить, что к Рождеству эта технология появится на полках магазинов Best Buy», — шутит totochaos.

«Это более централизованное отмывание денег для любимых сторонников. Все технологии, которые опередили мир, появились благодаря поиску лучшего пути, а не благодаря правительству. К сожалению, коррумпированное правительство не может обеспечить передовые технологии!» — восклицает bilbo.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден также должен подписать меморандум о национальной безопасности, в котором излагается план его администрации по устранению рисков, связанных с потенциальными кибератаками с квантовых компьютеров.