Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Джен Псаки уходит с поста пресс-секретаря Белого дома, сообщает 5 мая официальный сайт администрации президента США.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместо Псаки общением с журналистами займётся Карин Жан-Пьер, которая вступит в должность 13 мая.

«Сегодня президент Байден объявил, что Карин Жан-Пьер была повышена до должности помощника президента и пресс-секретаря Белого дома. Карин займёт должность пресс-секретаря, заменив Джен Псаки, которая покинет Белый дом 13 мая», — указано в заявлении администрации.

Напомним, о планах Псаки оставить должность пресс-секретаря Белого дома и перейти на работу на телеканал MSNBC американские СМИ сообщали с 1 апреля.

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