Скопье, 5 мая 2022, 23:20 — REGNUM В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1424 образцов выявил 139 новых случаев заражения коронавирусом, из них 25 — повторные. Также в стране зарегистрировано 86 случаев выздоровления. Об этом 5 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Участники Болгарского культурного клуба на общенациональной акции протеста против режима Николы Груевского. Скопье, май 2015 года
Участники Болгарского культурного клуба на общенациональной акции протеста против режима Николы Груевского. Скопье, май 2015 года
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По последним данным, за сутки в стране зарегистрировали смерть одного пациента с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлен 310 063 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9284, 300 107 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 672. Наблюдается рост числа активных случаев — за последние сутки — на 50 человек. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.

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