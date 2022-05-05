Скопье, 5 мая, 2022, 23:20 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1424 образцов выявил 139 новых случаев заражения коронавирусом, из них 25 — повторные. Также в стране зарегистрировано 86 случаев выздоровления. Об этом 5 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Bkks.org Участники Болгарского культурного клуба на общенациональной акции протеста против режима Николы Груевского. Скопье, май 2015 года

По последним данным, за сутки в стране зарегистрировали смерть одного пациента с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлен 310 063 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9284, 300 107 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 672. Наблюдается рост числа активных случаев — за последние сутки — на 50 человек. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.