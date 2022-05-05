Горловка, ДНР, 5 мая, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Множественные артиллерийские удары нанесли ВСУ вечером 5 мая по Горловскому направлению в ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Так, в 18:00 мск украинские боевики со стороны населённого пункта Новгородское обстреляли из артиллерийских орудий посёлок Широкая Балка: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм. В 18:15 мск они атаковали посёлок Пантелеймоновка, выпустив десять аналогичных снарядов.

Посёлок шахты имени Гагарина в Горловке ВСУ обстреляли в 18:00 мск и в 18:20 мск со стороны Новгородского: в первом случае стреляли из миномёта калибра 120 мм, выпустив шесть мин, во втором — из артиллерии калибра 122 мм, выпустив шесть снарядов.

Посёлок шахты имени Ленина в Горловке украинские боевики обстреляли в 18:45 мск с двух направлений — со стороны населённого пункта Дылеевка и из Новгородского: оба раза было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, ВСУ устроили со стороны населённого пункта Жованка обстрел посёлка Зайцево Южное: в 19:13 мск было выпущено десять мин калибра 82 мм.