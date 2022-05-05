Ижевск, , 23:01 — REGNUM В Ижевске, Воткинске, Глазове и Дебесах в ночь на 5 мая наблюдалось усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов в своем telegram-канале.

Последствия сильного ветра в Удмуртии t. me/yaroslav_semenov

Он уточнил, что в 12 муниципальных округах произошли аварийные отключения электроснабжения из-за перехлестов и обрывов воздушных линий, а также падения деревьев на линии электропередач. При этом социальные объекты под отключение не попали. К утру электроснабжение было полностью восстановлено.

В четырех многоквартирных домах в деревне Пирогово Завьяловского района ветром повредило кровли. Системы жизнеобеспечения домов нарушены не были. Также пострадала крыша частного дома в Вавоже.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный Гидрометцентр предупреждал накануне, что в Удмуртии ожидается сильный ветер. Ожидается, что праздничные дни будут достаточно теплыми и без осадков.