Тюмень, , 22:59 — REGNUM В Тюменской области ночью 6 мая местами ожидается усиление ветра с порывами 25 м/с и более. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Сильный ветер. Иван Айвазовский. 1856 г

Ожидаются осадки в виде дождя, а в северных районах региона — мокрый снег. Температура атмосферного воздуха + 2…+ 7°C. Днём ненастная погода сохранится при температурах + 5…+ 10°C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ненастье накрыло Тюменскую область с 5 мая.

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