Ньюкасл, Великобритания, 5 мая, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sport24, в прошедшее зимнее трансферное окно футбольный клуб «Ньюкасл» рассматривал возможность трансфера 21-летнего центрфорварда «Уфы» и молодежной сборной России U21 Гамида Агаларова.

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По информации источника, «Ньюкасл» может возобновить интерес к Агаларову ближайшим летом.

В текущем сезоне Гамид Агаларов принял участие в 26-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами, из которых шесть — с пенальти.

На данный момент Агаларов занимает первое место в гонке бомбардиров чемпионата России. Текущее соглашение российского нападающего с «Уфой» рассчитано до 31 декабря 2022 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.