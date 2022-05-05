Москва, 5 мая, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавируса «Миробивир», разработанный компанией «Фармасинтез». Информация об этом размещена в государственном реестре лекарственных средств.

Cdc.gov Коронавирус. cdc.gov

Согласно документации, препарат предназначен для лечения легкой или среднетяжёлой формы COVID-19 у взрослых. Отмечается, что своевременное назначение препарата ускоряет процесс лечения и позволяет избежать тяжёлых осложнений.

В состав препарата входят два моноклональных антитела — нирматрелвир и ритонавир, получаемых с помощью биосинтеза. Одно из них блокирует образование фермента, необходимого вирусу для размножения в организме, а другое должно усиливать концентрацию первого, повышая эффективность терапии.

Препарат будет выпускаться в виде таблеток, покрытых плёночной оболочкой.