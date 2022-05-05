Мадрид, , 22:51 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored признал 34-летнего центрфорварда мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Карима Бензема лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов УЕФА 2021/22.

Карим Бензема Антон Зайцев

WhoScored оценил игру Бензема в 8,16 балла. Также французский нападающий отметился победным забитым мячом и одной результативной передачей. Точность передач Бензема составила 90%.

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 43-х матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился 43-мя забитыми мячами и 13-ю результативными передачами.

Текущее соглашение Бензема с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.